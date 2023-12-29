大腸癌去年奪港逾二千命

籲50歲起篩查 及早就診 大腸癌是本港第二大常見及致命癌症，去年逾2,000名患者死亡。當局於2016年起推行大腸癌篩查計劃，資助合資格市民接受檢查，累計約2,900人透過篩查確診，當中1,900個案已進行初步分析，逾半屬早期個案，治愈率較高。當局呼籲合資格人士於50歲起參加計劃，並透過實踐健康生活預防大腸癌。

根據醫院管理局癌症資料統計中心數據，2021年大腸癌有5,899宗新症、2,298宗死亡個案，去年因患上大腸癌死亡個案則有2,270宗。當局推出大腸癌篩查計劃，資助50至75歲、沒有大腸癌徵狀的香港居民，每兩年在私營機構接受篩查，預防大腸癌。衞生署宣布，明年1月1日起，1948年至1974年出生的本港居民，符合資格參加計劃。

另1900個案初步分析 逾半屬早期 當局指，自2016年計劃推行以來，約420,000名合資格人士參與計劃，截至今年11月底，累計約62,900人（16.2%）大便免疫化學測試呈陽性，當中約32,500人確診大腸腺瘤，佔比為60.8%；約2,900人確診大腸癌，佔比為5.4%。確診大腸癌個案中，1,900宗已進行初步分析，約57%屬於治愈率較高的早期個案。

大腸癌篩查計劃由政府大幅度資助，並沒有設定參加者限額。每次由基層醫療醫生診症獲政府資助280元，包括大便免疫化學測試結果呈陽性後的第二次診症。在計劃下，大便免疫化學測試陽性參加者接受大腸鏡檢查基本服務時，如需切除息肉，會獲定額資助8,500元；若毋須切除息肉，會獲定額資助7,800元。大腸鏡醫生在提供大腸鏡檢查基本服務時，可向參加者收取不多於1,000元的額外費用。

目前超過1,030名基層醫療醫生參與計劃，診症地點約1,930個，當中約97%診症地點不需收取額外費用；超過240名大腸鏡醫生參與計劃，在約770個診症地點提供大腸鏡檢查，當中超過70%診症地點不會就大腸鏡檢查或切除息肉收取額外費用。

當局呼籲，合資格人士於50歲起參加篩查計劃，若測試結果呈陰性，應兩年後再接受篩查，並透過實踐健康生活，包括多做運動、每天吃兩份水果和三份蔬菜、保持健康體重、不吸煙和不喝酒，預防大腸癌。