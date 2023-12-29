「創意‧深度遊」30路線押後公布

【本報訊】政府聯同旅遊業議會早前推出「創意‧深度遊」行程設計比賽，原定昨日公布30條晉級的「精品路線」，旅議會主席徐王美倫表示，將押後至明年1月初公布有關路線詳情，每條入圍路線會拍大約兩至3分鐘的短片作介紹，預料明年1月中讓市民投票，再由評審團揀選6條「至尊路線」。

公眾料下月可網上投票 徐王美倫出席電台節目時表示，評審團指「每條路線都有驚喜」，她希望勝出的參賽旅行社可利用獎金，繼續優化有關得獎路線。對於新一屆區議會將籌辦地區特色活動，徐王美倫相信部分內容會與行程路線重複，但如何表達，以至如何令人有不同體驗，相信大家可發揮協同效應，雙方可再討論如何合作，會有驚喜。

「創意‧深度遊」是鼓勵旅遊業界開發含有不同創意元素的深度旅遊路線和產品，比賽分為6個主題，包括綠色生態遊、親水樂悠遊、文化風情遊、潮流文化行、歷史深度遊及創意體驗行，即涵蓋遠足生態遊、舢舨遊、探索傳統藝術、體驗影視戲劇表演、參訪古蹟，或是打卡攝影遊等元素，共收到135間旅行社，近700份參賽申請。

經過評審團評分和篩選後將選出30條「精品路線」晉級決賽，再由公眾於網上進行投票，每個行程主題中獲得最高票數的兩條路線將進入最後階段評審，由評審團從中選出6個主題的「至尊路線」。