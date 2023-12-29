黃傑龍：港文化重視效率 不代表無禮貌

刻意推廣恐反效果 服務差自然淘汰 疫後首個聖誕節，本港市道受港人外遊北上及旅客減少雙重夾擊，不少聲音批評本港服務業表現差，有議員就建議政府及業界推出禮貌運動，以挽回待客形象。香港優質旅遊服務協會主席黃傑龍認為，每個地區都有不同文化，本港不是走熱情路線，但亦不等於無禮貌，只是本港一直較為着重於效率，但他同意有需要提升服務質素，又指出行業一直有提升服務質素，若不改善自然會被市場淘汰。

黃傑龍認為若要發起禮貌運動，必須要謹慎及從長計議，要小心避免變成「自我認證」，公告所有人香港是一個沒有禮貌的地方。他舉例指曾在酒樓見到洗手間貼上「員工如廁後必須洗手」，作為顧客，看到反而是認證了員工不洗手。不過，香港餐飲業的服務令港人不滿亦是不爭的事實，除了早前有餐廳落錯單後反而報警兇食客，惡劣的態度令港人卻步外，本港的餐廳不時亦設有種種限制。

90分鐘限時用餐 食得不開心 網上近日就流傳一張圖片，有餐廳不但設有90分鐘限時用餐，更會於交枱前30分鐘截單，另亦設有最低消費，由兩人330元至8人1,000元不等，並要收取加一服務費。網民指一張圖就足以解釋本港食飯有幾差，種種設限令人食得不開心。黃續稱，並非指不需要提升本港服務質素，行業其實不斷在改善，若業內有商戶未能改善價值、質素，自然會被市場淘汰，故行業繼續推動行業質素同時，亦需有業主的配合，不能「一竹篙」稱所有服務行業質素差，行內都有人願意做好。

而聖誕剛過去，黃傑龍指出市民消費力疲弱，惟認為未至於太悲觀，甚至比預期中好，當中聖誕3日假期的市況，顯然有較平時星期六、日好，但26日開始市況就變得淡靜，可見港人消費力有限。他認為，行業歸根究柢都要有價值、夠抵、肯改善服務，才會有人願意消費。