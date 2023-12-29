升降台車突塌陷 壓斃回收男

【本報訊】工業意外又奪一命！昨日中午12時許，一名姓李（33歲）男子在赤鱲角航膳西路7號地勤設備工程公司大樓工作期間，意外被一輛升降台車夾困，當場重創昏迷，在場職員發現後，慌忙報案求助。

消防等救援人員接報趕至，北大嶼山醫院流動醫療隊亦奉召協助，直至下午2時許，事主被救出，惟他身體多處嚴重受傷，經檢查後被證實不治。至下午約4時半，死者遺體由黑箱車舁走，其死因有待驗屍後確定。勞工處在接報後已派員到場，並就意外原因展開調查，並向有關東主發出「暫時停工通知書」，直至信納東主已採取措施消除有關危害，才可復工。

夾困離地兩米高位置 據了解，李男已婚，其家族經營回收廢鐵生意，他主要在機場進行回收及從事拆卸等工程，已經入行10多年，過往不時出入涉事大樓。昨日上午約9時，李男獨自駕車抵達上址工作，擬把一部負責運載貨物到飛機上、約4米乘12米，並已廢棄的特別用途車輛的升降台拆件運走。至午膳時間，李男疑在車輛底部埋頭工作時，升降台組件突然塌陷，把他壓傷及夾在離地約兩米高位置，惟當時無人在場，導致事故在較後時間始被發現。

工業傷亡權益會對事故深表難過，除了積極接觸死者家屬提供支援，亦促請當局徹查意外。該會幹事指出，工權會昨晨才召開記者會回顧連串意外，「話口未完」又再發生慘劇，認為情況不能夠接受。他補充，今年涉及切割拆卸的工業意外時有發生，造成多名工人受傷或死亡，證明類似工作具備不容忽視的安全風險，日後必須加強留意。