奪命工傷意外 建造業重災

年添25亡魂 團體斥中暑指引難執行 工業意外一宗也嫌多！工業傷亡權益會昨回顧2023年工傷及職業安全大事，共跟進74宗職業死亡意外，主要來自建造業，多達24宗共25人死亡。意外中較多人涉及工作期間猝死，佔18宗，其次有13宗為高處墮下或離地意外致死，另分別有5宗及3宗涉吊運、觸電致死意外。工會認為情況較為罕見，值得留意及探討，並希望勞工處參考外地，更改工傷補償機制。

工權會今年跟進74宗職業死亡意外中，發現有28人因工業意外喪生，其中建造業成為「重災區」，佔24宗，致25人死。若按意外類別細分，數據顯示最多人涉及在工作期間猝死，有18宗，其次為高處墮下或離地意外，有13宗；另有5宗和3宗涉及吊運及觸電意外，餘下35宗則是其他意外致死。

工權會總幹事蕭倩文提到，今年5月《預防工作時中暑指引》生效不足一月，一名工人在中文大學進行棚架工作時突然昏迷，送院不治。她指，當天市區最高氣溫約攝氏34度，「黃色工作暑熱警告」生效，僱主亦稱該名工人工作45分鐘便出事，未能符合指引工作一小時才需休息的建議，而解剖報告上的死亡原因則列明為冠狀動脈問題，變相被歸類為自然疾病，非工傷事故。

倡放寬工傷賠償機制 蕭認為，如工作一小時才能休息，指引是漠視了工人的實際情況和需要，如僱主墨守成規，未能及時作出反應，可引致悲劇。另外，儘管工人遇上惡劣工作環境而致命，也只會被定義為個人疾病，無法得到工傷補償保障。她指，此類猝死個案每年有逾百宗，故如此一刀切的補償制度實對工人造成不公，呼籲勞工處參考台灣做法，只要死亡有一半的機會是由於工作引發，也應該得到補償。

此外，政府今年推出各種補充或輸入勞工計劃，大量外勞到港工作，蕭強調，基於不同地域的建造業文化差異，外勞未必熟悉本港工地的規範，預計屆時工傷意外數字或會上升，認為當局必須確保他們接受充足的安全訓練。然而，對於現時工人進入工地時需先考取的「平安卡」，課程內容只濃縮在7.5小時內完成，她坦言培訓時間不足，亦沒有包含安全意識訓練，建議勞工處加長課程時間至兩到3天，與現時坊間的建造業議會課程看齊。

工權會今年共跟進74宗職業死亡意外。 2023年職業死亡數字表