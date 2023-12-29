北角九龍塘兩空置校舍 邀辦國際校

【本報訊】教育局昨日表示已物色兩處在北角及九龍塘的空置校舍/建校用地作發展國際學校之用，兩地為北角寶馬山校園徑9號及九龍塘玫瑰街4號，前身分別為香港日本人學校及九龍小學。教育局邀請團體就分配空置校舍/建校用地供國際學校發展表達意向，現時在本港的國際學校辦學團體和其他有興趣並符合有關要求的團體，均可表達意向，截止日期為明年2月21日。

議員質疑高估學額需求 教育局指出，政府致力支持國際學校體系的蓬勃發展，以滿足在香港居住的海外家庭以及因工作或投資而來港居住的家庭對國際學校學額的需求。而為配合政府搶人才、搶企業，教育局計劃透過校舍分配工作，新增約1,000個學額，應付來港人才子女對教育需求的增長。收到意向後將視乎回應於2024年進行校舍分配工作，符合有關要求的團體將會獲邀提交詳細的辦學計劃書，透過公開及公平競爭的機制審議。

教育局亦表示，揀選最合適辦學團體的考慮因素包括良好架構、妥善管理、財政基礎穩健、良好往績、具證明的營辦國際學校的經驗及專業能力，以及其辦學計劃書的質素，包括可行措施切合目標學生，特別是來港家庭的學生的需要。申請團體亦須評估擬提供課程的潛在需求，以及該課程如何能配合其學生的需要。

議員朱國強認為局方的做法值得商榷，他指出根據教育局文件，18/19學年就讀國際學校的非本地生人數由30,345人減至22/23學年的26,768人，跌幅達12%，認為當局斷言學額需求殷切，似乎高估「搶人才」措施衍生的國際學校學額需求。