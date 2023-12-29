垂直城市擬落戶觀塘 恐致屏風效應

【本報訊】「垂直城市」概念在全球多個城市實行多時，市建局正就觀塘市中心第4、5區項目諮詢，將來或於項目實施「垂直城市」概念，以重建高密度混合用途項目，容許一幢大廈內同時有住宅、商業、娛樂及酒店等，同時試行「浮動規劃參數」模式。有議員認為，引入相關概念可增加發展彈性，令項目更具吸引力，惟有機會造成屏風效應及加劇區內交通，亦因項目總體量大，對發展的幫助未敢樂觀。

市建局前執行董事、議員林筱魯在電台節目表示，「垂直城市」在紐約、東京等城市已有先例，在香港亦非全新事物，有部分項目就曾經混合商場零售、酒店及辦公室。他認為今次若在觀塘市中心第4、5區項目引入嘗試使用，有利有弊。好處是增加彈性，令項目更有吸引力；壞處則有機會增加區內交通負荷，以及造成屏風效應。

總體量大 融資難解決 林認為，今次項目不論是原本的商業項目，抑或改為商業加住宅項目，本身都會帶來流動人口，因此認為交通上的負荷應差不多，反而建築物向高空發展，或可令其他地方的發展密度降低，用以改善交通。然而，他認為以目前的市況，加上項目的總體量大，需要龐大投資，發展商或面對融資問題，因此對於有關概念對項目的幫助不太樂觀。

出席同一節目的觀塘區議會主席柯創盛就指，觀塘居民主要關心項目為區內增加的交通負荷，以及屏風樓問題，認為市建局在布局上要仔細考慮。他盼市建局要做好諮詢和交通評估，同時要處理好大廈落成後，對於日照及風力影響的問題。