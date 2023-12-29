海都樓維修招標爭議 業主赴民政署請願

【本報訊】西環海都樓捲入大維修爭議已有約一年，一眾街坊與法團之間的角力仍未完結。多名海都樓業主與反圍標大聯盟昨日到灣仔民政事務總署向民政署遞交請願信，希望署方能應邀出席今天舉行的居民會，以體恤民情，惟未有收到任何回覆。反圍標大聯盟發言人莊榮輝表示，海都樓問題已迫在眉睫，若民政署能出席居民會已屬「德政」，亦不要求署方「一個人去解決海都樓問題」，但希望至少能聆聽居民訴求。

指署方無回應訴求 昨午約有20名業主到民政署門外聚集舉牌請願，多名業主舉起「民政不作為，海都樓受苦」的標語，及後業主代表及莊榮輝向民政署遞請願信。莊榮輝表示，海都樓問題緊急，因未知管理處、清潔公司還能做多久，「唔知大廈營運可以捱幾耐」，除舉行居民會外，亦會籲居民和平理性合法地出席明年1月3日舉行的業主大會。他又稱，居民已多次向民政署請願抗議，質疑署方「有無回應過業主啲咩？」

西環海都樓去年10月召開業主大會，通過不使用市建局「招標妥」進行3,000萬元大維修，引發連串業主與法團間的爭議。就疑不法授權票、不當召開會議及違反業主意願簽約進行大維修等問題，多名業主及反圍標大聯盟在過去一年，曾3次到民政署請願要求介入。

而法團近日又發出業主大會通告，通知全體業主於明年1月3日開會，但有業主擔心過去業主大會曾出現偽冒授權書情況，擔憂今次會再次重演，故多名業主自發在業主大會前舉行居民會，並邀請民政署出席。