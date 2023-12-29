新界農地標準金額補地價 首階段設10分區試行

【本報訊】發展局昨日公布擴大標準金額補地價安排，建議分兩方面，一是恒常化為1987年前落成的工廈重建而設的安排，並擴展至特殊工業用途大廈；二是推出新發展區以外新界農地試行標準金額補地價安排。是次新安排將有約900幢1987年前落成的工廈受惠；而就新發展區外新界農地推出的試行計劃方面，首階段實行的新界地區包括元朗、北區及屯門，地政總署目前處理中的修契申請已有24宗，合共可提供約8,500個單位。

恒常化1987年前工廈重建安排 試行計劃首階段實施的地區有元朗、北區及屯門，初步設立10個分區（詳見表），主要包括4個新市鎮，即元朗、天水圍、粉嶺/上水及屯門的分區，另有6個分區是現有或擬建鐵路站附近範圍的分區。地政總署會為不同分區及不同修契前後用途訂立標準金額，金額水平及適用地域範圍會每年檢討一次，明年首季便會發出另一份作業備考公布適用於10個分區的標準金額。

至於恒常化為1987年前落成的工廈重建而設的安排方面，所有適用於工廈重建的標準金額水平將由地政總署每年檢討，新水平將於明年4月1日生效。發展局發言人表示，今次措施為有意重建工廈的業權人提供補地價的明確性和縮短地價商議時間，並同時鼓勵特殊工業用途工廈重建。

標準金額新試行計劃地域