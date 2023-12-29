首10月1200宗網購演唱會門票騙案 按年勁升3.4倍 涉款1100萬

【本報訊】演唱會門票一票難求，騙徒乘機在網上兜售門票行騙。執法部門今年首10個月錄得逾1,200宗演唱會門票網上騙案，涉款1,100萬元，宗數按年勁升3.4倍，損失金額亦飆升4倍。有歌迷先後轉帳1.8萬元購買南韓人氣女團門票，結果騙徒一年後仍逍遙法外，執法部門承認騙徒或開了戶口便離港，難以追緝。

陳小姐（化名）為購買紅館演唱會門票，本月初在網上社交平台接觸賣家，對方提供聲稱是自己的身份證及住址證明。陳小姐轉帳2,100元後，賣家游說她購買更貴的門票，但她發現對方轉數快名稱與提供的身份證姓名有別，向執法部門求助，被告知相關帳戶涉及多宗騙案。

劉女士女兒是南韓人氣女團歌迷，女兒在社交平台留意到有人放售該女團演唱會門票，賣家以不同藉口要求多番過數，女兒先後轉帳近1.8萬元，最後意識受騙於是報案。劉女士質疑，執法部門已掌握賣家銀行帳戶號碼及社交帳號等，但事隔約一年，騙徒仍未落網。

騙徒開戶離港 執法部門無符 執法部門指演唱會門票騙案受害人一般沒有與騙徒見過面，騙徒以門票快售罄為由，催促事主轉帳，但收款後失去聯絡等方式行騙，部分騙徒則以假票交收。

執法部門會追蹤數碼足迹，並沿着資金流向調查，但部分騙徒或會利用境外平台行騙，或未必以香港身份證註冊銀行帳戶或電子錢包戶口，開了戶口便離港，因此未必容易拘捕，呼籲市民盡量在官方渠道購買演唱會門票，若光顧網上平台則盡量選擇當面交收，轉帳前可經網站「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入賣方電話號碼、收款帳號等資料。