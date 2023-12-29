港出口印度 人造扮天然誇值百倍收「貨款」 跨境鑽石貿易 洗黑錢5億

【本報訊】針對一個活躍於香港及印度的洗黑錢集團，香港海關自今年初起與印度海關進行情報交流，發現該集團於兩地設立鑽石貿易公司，並申報由香港向印度出口大量天然鑽石，惟以價值僅百分之一的人造鑽石「魚目混珠」。待印度當地收取貨物後，便能以價單上誇大的價格，向香港匯入國際犯罪得益，再作進一步清洗處理，企圖以正常貿易掩飾洗黑錢活動，涉款高達5億元。

港印共拘8人 包括主腦 香港海關連月分析貿易及銀行文件，經深入調查後，於上周二及上周三展開代號「破鑽者」行動，期間動員約40名關員，搜查各區共4個住宅單位及尖沙咀4間辦公室，檢獲大量懷疑人造鑽石、小量天然鑽石、約值100萬元外幣現金、多部手機、手提電腦、公司印章、支票簿、銀行卡、銀行文件及出入口文件等證物，並且拘捕4名男子（30至56歲），他們其後獲准保釋候查。另一方面，印度當局拘捕4名男子，相信他們是集團成員。

在本港被捕的男子，各自報稱為公司董事、經理及辦公室助理，當中包括3名南亞漢，他們俱持有香港身份證並長居香港。4人相信是集團主腦、骨幹及基層成員，分別負責安排出口鑽石及報關、開設公司收取犯罪得益、利用傀儡戶口或空殼公司協助進一步處理黑錢。海關已凍結各被捕人名下約570萬元存款，以及一間約值250萬元的商業物業，並將根據調查結果申請充公。

初步調查顯示，各被捕人於2018至2020年開設多個公司銀行戶口，並於2021年內共130次申報出口天然鑽石，每次申報的鑽石約200至500卡，價值由200萬元至500萬元不等，相信有人覷準鑽石體積小、運輸成本低且價值高，因而涉嫌利用人造鑽石以假亂真，扮成正當生意來轉移黑錢，合共收取涉案印度公司匯入共5億元。該筆數額佔戶口本身存款約七成半，加上戶口交易頻密，不時互相轉帳製造多重交易，而且大額資金「快入快出」，情況令人懷疑，最終在關員追查下破案。海關將循各被捕人背景及資金流向追查案件，不排除有更多人被捕。