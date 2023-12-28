招攬高才存水分 來港只視為跳板

得人才，得天下。疫後社會復常，全球皆在拚經濟，尤以搶人才最為關鍵。隨着移民潮令本港勞動人口大減，港府不敢怠慢，推出各項搶人才措施。勞福局局長孫玉菡表示，截至上月底，香港人才入境計劃收到超過20萬宗申請，逾12萬宗獲批，逾8.1萬人已經到港，遠超每年至少引入3.5萬名人才的目標。數字非常亮麗，然而貓膩藏在細節裏，尤其是「高才通」申請者真正到港工作寥寥無幾，對提升本港人才競爭力作用成疑。

本報統計發現，各項人才入境計劃中，以吸納高收入、高學歷的「高端人才通行證計劃」最受歡迎，惟計劃推出近一年，當局雖然批出約4.6萬宗「高才通」申請，但真正抵港的人只有約3萬人。包括A類申請有10,925宗獲批，7,843人已到港，近30%人仍未到港；B類申請有25,624宗獲批，當中17,130人已到港，即33%人未到港；而C類申請則有10,257宗獲批，5,837人到港，高達43%人未到港。

眾所周知，「高才通」合資格申請者包括獲「全球百強大學」頒授學士學位、並在緊接申請前5年內累積至少3年工作經驗人士；或在緊接申請前5年內，獲「全球百強大學」頒授學士學位，但工作經驗少於3年人士等。本港人力資源顧問直指，上述門檻不算高，港府搶人才因此看似收到巨大成效，但當中存在不少水分，皆因「高才通」要求及審批寬鬆，既無要求申請者獲批後必須到港時限，更無規定限時找到工作，只是每兩年續簽方知一二。何況申請者絕大部分都是內地人，不少人視此為方便出入境以至方便生仔的跳板，甚至為自己履歷增值，最終還是留在內地工作。當投資移民也要數千萬元起跳，「高才通」門檻相對寬鬆，難怪被質疑無助提升本港競爭力。

事實上，港府自推出「高才通」計劃以來，內地「小紅書」便不乏各種來港攻略，有貼文聲稱3天就獲批簽證，「一人通過，配偶和子女同樣獲得高才身份」，非常誇張。他們究竟有沒有意欲在港長期工作，為香港作出貢獻，令人疑問。與此同時，即使獲批到港的「高才」亦反映求職有困難，內地履歷無助在港搵工。之所以願意留港，只為子女日後可報考相對較易的DSE，以及擁有港澳生身份相對容易申請內地大學而已。這種視香港為跳板、視自己為過客的心態，顯然並不健康。

誠然，香港勞動人口因為移民潮及人口老化而大減，已出現結構性轉變，不向外求，不千方百計招攬人才，競爭力無以為繼。早前公布的《2023年世界人才報告》亦顯示，在全球64個經濟體的人才技能及競爭力水平中，香港僅排第16位，按年下跌兩位，港府急起直追，無可厚非。

問題是，在「盲搶人」的同時，也要檢視計劃成效。港府一味滿足於亮眼的數字，卻無審視計劃對香港有多大裨益，外界對搶人才有問號，豈是無因。