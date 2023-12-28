龍七公：遊戲規則任性 經濟豈能兒戲

最近幾起事件，讓關係中國經濟的人士，實實在在體會到了「一場遊戲一場夢」。上周，國家新聞出版署突然發布《網絡遊戲管理辦法》徵求意見稿，結果引發行業巨大恐慌，幾大遊戲巨頭在幾個股市的市值蒸發合計上萬億元。

殺傷力巨 效果成疑 而後，或許為了安撫市場情緒，新聞出版署一次性拋出了105個遊戲批准版號，這是史上首次單次獲准版號逾百。然而荒誕的是，其中一家獲准的浙江遊戲公司，早已在去年倒閉注銷。這種情況並非首次。2022年8月，新聞出版署批准遊戲版號的一家上海公司，在2021年就已轉行幼兒教育行業。對於中小型遊戲公司來說，本身主打一兩款遊戲營運，漫長的行政審批，令前期遊戲研發投入資金遲遲無法兌現回收，公司自然不堪重負，難以為繼。

受到內外各種不確定性疊加影響，中國經濟當下面臨着嚴峻的下行壓力。拚經濟成為了高度共識。從決策層到民間，異口同聲呼籲「信心」。然而，正如遊戲行業的咄咄怪事，充分體現出市場主體尤其是中小企業，為何成了驚弓之鳥，為何草木皆兵、信心難再。新聞出版署出台的「遊戲規則」，讓人真切感受到了中國經濟「遊戲規則」的任性。在龐大的黨政機構體系中，新聞出版署並非特別強勢的單位。然而，一紙數千字的文件，就可以讓一個關乎億萬人生活和生計的行業，幾乎心臟驟停。

類似的文件，是部門利益割據的產物。一個個黨政機構，就是通過這種紅頭文件，為自己增添權力籌碼。這些文件，並非法律，卻比法律更具有直接殺傷力。就以《網絡遊戲管理辦法》為例，細化到不得設置每日登錄，不得設置首次充值、連續充值獎勵。這些行政規定的法律依據何在呢？名義上標榜為了保護青少年，但網遊豈是青少年的專利呢？何況這些措施是否真能起到「保護」效果，也無從論證。但對企業和行業的摧毀性影響，卻是實打實的。

今年中央經濟工作會議稱：「要增強宏觀政策取向一致性。加強財政、貨幣、就業、產業、區域、科技、環保等政策協調配合，把非經濟性政策納入宏觀政策取向一致性評估。」高層亦強調：「審慎出台收縮性政策。」坦白說，新「遊戲規則」就是與此背道而馳。

要提振經濟信心，單單局限於財稅、貨幣等舉措，早已是頭痛醫頭腳痛醫腳。為今之計，是要營造寬鬆大環境，真正簡政放權，激發活力。現實的困境是，在宏觀導向上雖鼓吹鬆綁放活，但具體到各領域，卻幾乎無一不是在收緊。硬性規定愈來愈多，條文愈來愈細化，部門權力愈來愈強大，到頭來不僅沒有解決問題，反而擠壓更多生存空間。

正如最近這場「遊戲規則」風波，一個部門的一紙文件，就可以讓此前一場舉國部署的經濟會議的努力，登時化為泡影。要全心全意拚經濟，必須切實根絕此類任性遊戲。