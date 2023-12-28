冰鑑春秋：4分18秒廢話的背後

政見發表會上，賴清德一上台並沒有談到自己對台灣未來的擘畫或是對時弊的針砭，而是花了4分18秒的時間大聊所謂4天3夜的「環島大拼圖」活動，還真的唱起歌來，回顧他如何和大家一起拼字，讓他很感激也很感動。

或許有人覺得他只是單純文不對題，但在我看來，這顯示賴清德的根本問題，那就是這個人除了喊口號弄標語搞造勢活動，對攸關國計民生的大事幾乎沒甚麼真正的見解與想法，更糟糕的是，他極度缺乏同理心，完全活在自己的世界當中。

在3輪每輪只有10分鐘的政見發表場合中，賴清德選擇花了將近六分之一的時間講這些完全和政見無關，被柯文哲譏笑是「旅遊心得」的東西，並不是神經抽到臨場發揮，而是刻意去闡述的。在賴清德心中，認為這樣表現出自己真的深入基層，和民眾站在一起，所以他最了解人民的需求，也最能達成台灣人的夢想。

但眾所周知，這類造勢活動絕大多數參與的人都是核心支持者，這些人本就是同溫層中的同溫層，從他們的嘴裏幾乎不可能聽到不同意見。所以和這些人接觸得愈多，除了鞏固自己的想法外，對了解真實民意並沒有任何幫助。無怪乎從賴清德參選以來，他翻來覆去講的就是民主與主權，要對抗中國大陸，台灣人要當家做主。對台灣真正面臨的嚴峻課題，不是輕描淡寫，就是天馬行空隨口胡謅，不僅多數民眾對他到底要將台灣帶往何處感到擔憂，就連美國爸爸都對賴清德不敢苟同。

賴清德說，有朋友提醒他，要好好照顧人民，他也承諾會做到。但他沒想到，你一路從市長、行政院長幹到副總統，你的朋友還要提醒你照顧人民？這恐怕是賴清德缺乏反省的寫照吧。