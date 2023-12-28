筆下風雲：美日屢屢誤判形勢

隨着中國強勢崛起，國際社會對中國的焦慮愈來愈甚，而台灣問題更是亞洲區內最敏感的問題。日媒報道，考慮到美軍對台灣出現突發事態，而在日本陸上自衞隊駐地設置臨時補給據點的構想，日美兩國政府加強在沖繩縣先島諸島的訓練。類似的美日軍事訓練屢見不鮮，結果是加劇台海緊張態勢，可笑是這一切很大機會都是庸人自擾而已。

國家主席習近平表明，無計劃在2027年或2035年對台動武，同時不諱言兩岸必將統一。有關說法也是北京近年不斷重複的說法，並無新意，不過外界不作如是想，在美國大力營造中國必將對台灣一戰的輿論，以及台灣民進黨政府不斷的危言聳聽後，日本、南韓、印度、菲律賓、越南等周邊國家均有很強烈的危機感，紛紛在軍事上更加靠攏美國。

誠然，解放軍的作戰能力不斷提升，中國軍事能力更是亞洲第一、世界第二，但作為中國人，深知中國歷來有一種不挑事、不稱霸的心理。中國地大物博，有豐富的天然資源，一直有能力自給自足，只要周邊國家互相尊重，中國不會用武力蝦蝦霸霸。看漢唐盛世，四方來朝，若非異族侵略國土，中國絕少主動出兵。新中國成立後，雖曾參與韓戰、越戰，但全部不是中國主動挑起，已是明證。

中國人也普遍有種過好自己日子、不多事、不搞事的心態，即使結果導致各家自掃門前雪，但總的來說，就是多一事不如少一事，以和為貴。

打仗是大件事，絕非鬧着玩，不僅燒銀紙，更會造成人命傷亡，這絕非中國人喜歡的事。可以協商一定不會打仗，可以互相尊重一定不會出兵。但若欺人太甚，將中國逼到懸崖邊上，那就惟有反擊了，美日別誤判形勢。