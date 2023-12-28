龍吟虎嘯：誰的戰果決定大局

俄烏之戰正處於烏克蘭大反攻連連失利、俄羅斯獲得戰場大局優勢的膠着狀況，忽然克里米亞半島港口城市費奧多西亞發生猛烈爆炸，巨大火球騰空而起，原來是烏克蘭發射遠程導彈擊毀了一艘俄羅斯黑海艦隊的登陸艦，對此烏克蘭和西方一片歡呼。

英國國防大臣夏博思表示，今次行動證實俄羅斯和烏克蘭戰爭陷入僵局的說法是錯誤的，這些人士沒有留意過去4個月，俄羅斯黑海艦隊已有百分之二十的艦艇被摧毀；夏博思說的百分之二十的黑海艦隊艦艇共有4艘，這4艘艦艇是去年2月俄烏開戰以來被摧毀的。俄烏之戰陷入僵局、烏克蘭愈加不濟是這幾個月的事，現在烏克蘭擊毀了一艘俄羅斯登陸艦就能改變僵局的看法和局面嗎？夏博思是在借題發揮，一通胡扯。

俄烏之戰中，英倫對烏克蘭的支持甚為積極，3位首相上竄下跳，政府議會豪派軍援和經援，超過歐洲諸國，甚至大搶美國風頭，這裏除了利益關係、存在感、死要想落帝國臉面外，還有對俄羅斯的歷史仇恨。現在美國和歐洲不再大力支持烏克蘭，眼看澤連斯基政權日薄西山，氣息奄奄了，英倫比誰都失望和難受，它太盼望烏克蘭能打出個甚麼成果，一方面解氣，一方面找到繼續支持烏克蘭打下去的理由。這不，就對烏克蘭的這個小戰果欣喜若狂，大吹大擂，好像執到寶也。

就在同一天，俄羅斯國防部長紹伊古總結工作成果時說，俄軍過去一年的主要工作，是集中完成了對烏克蘭的特別軍事行動目標，挫敗了烏克蘭及北約宣稱的反攻，俄軍不斷佔據愈來愈有利的位置，並在所有方向擴大控制區；同時，俄羅斯國防軍工企業成倍地提高產量，很多企業更轉為全天候工作制生產武器，保障特別軍事行動的需求……

相比之下，烏國擊沉一艘軍艦算得甚麼？紹伊古的總結報告，才是決定俄烏戰爭大局和今後走向的成果及決定性因素。