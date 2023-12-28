坦言集：地產泡沫

表面看，中國內地近二、三十年的繁榮，高收入增長，很大程度來自、也反映在房地產的泡沫。房地產造就龐大的財富，似乎是中國靠房地產而達到小康社會。但是，最近內房企業債務的暴露，顯示出房地產泡沫穿破，它們有幾千億元、萬億元的無法償還債務。內地城市房價大跌，負資產出現，財富效應轉為負面。內房企業的巨債、購房人的房貸債務，頓成中國經濟的大危機。房債與土地收入為主的地方債構成了中國經濟從盛轉衰的危機。政府要縮支出，擴大信貸來救經濟、救市場和受牽連的民眾。成也房地產，敗也房地產！

房地產泡沫形成暴利行業，把國家的土地資源商業化、貨幣化。即期投資耗用，也把購房者通過房貸把他們以後長至幾十年的收入提早押在房產，轉化為房企的收入、利潤，也助長了大小房企和相關行業的精英把錢套走，匯出國外，每年萬億元人民幣外逃國外。中國內地資金通過房地產泡沫外流，掏空了根基，製造債務，奢華了上下的消費和貪污。中國內地今天面對的眾多問題，不單止經濟，還有社會、文化等等。來源自二、三十年虛假的房地產泡沫，代價卻由老百姓，包括他們的子女來承擔。而縱使撥亂反正，後遺症仍然嚴重，困擾中國未來的發展。

內地房地產泡沫是改革開放最大的政策失誤。由香港傳入，學香港所致。香港房地產投機是在中英談判結束，英國沒法延續統治才出現。1980年代之前，香港的龐大公屋政策，政府對房地產市場的嚴控，從來沒有地產泡沫。歷史對比，應可看到開放房地產市場，是英國撤退前的部署，把香港的投資貨幣化地運走，並留下經濟社會政治不穩因素。

若中國當局在當時能學習研究國際上的例子和經驗，倣效新加坡，香港不會在今天遠遠落後於新加坡，也不會把香港房地產製造的泡沫轉移至內地，產生出中國財富大量外逃，泡沫穿破後今天的困境。當時中國不懂資本主義，不懂英國的陰謀操作，盲目樂觀，誇言製造幾個香港，結果是讓香港的大小商人，與內地官員一起，在中國內地製造出比香港更大的泡沫，紛紛獲取暴利外逃。

房地產政策便是最典型的讓少數人暴富起來，然後「夾帶私逃」。中央政府應該吸取教訓，不能繼續被房地產不合理的利益欺騙。