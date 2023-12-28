氣槍掃射六旬司機 幻聽漢落網

【本報訊】油麻地發生「槍擊」案。昨日接近清晨5時，一名姓林（66歲）男子在佐敦消遣後，前往吳松街65號對開取回其客貨車，當他在車上休息期間，忽然有一名穿深色外套，戴眼鏡的陌生男子敲打其車窗。事主不明白對方用意，於是落車了解，未料該名男子隨即拔出一長一短氣槍，不由分說向其面部「亂槍掃射」。

林男手無寸鐵，頓成槍下活靶，他又痛又慌下逃走，惟仍被窮追，對方更以手上長形硬物擊打他的頭部。事主負傷跑至上海街168號一幢唐樓的梯間躲避，直至「槍手」離開後，再沿街奔至離事發地點約200米外、近寧波街交界一間便利店求救。

鼻樑流血 手腫面瘀 事主當時鼻樑流血，雙手手腕紅腫，頭部留下4處裂傷，面部有10處被塑膠彈射擊造成的瘀傷，表現狼狽不堪，他由救護員敷治傷勢後，隨即被送往廣華醫院治理，情況穩定。執法人員在附近一帶搜捕疑人，先在事主停泊的客貨車附近尋獲一支「手槍」，其後又在廟街166號對開發現一支破爛的衝鋒槍型「長槍」，相信均為涉案槍枝，而地面亦留下多枚塑膠彈。

事主報稱並無與人結怨及欠債。執法部門經追查後，成功鎖定目標男子，並於昨午約1時展開行動，掩至廟街170號樓上一單位，拘捕一名姓黃（47歲）男子，並在單位內檢獲一支氣槍、兩罐壓縮氣體及兩袋塑膠彈。據悉，黃男有情緒病紀錄，需要定時服藥，他被捕時亦似乎精神有異，懷疑當時有幻覺及幻聽而犯案。案件列「傷人」跟進。