內地生開同志性愛毒P 疑暴斃遭棄屍

搜上水村屋單位 3男就逮 上周一名內地來港的碩士生被發現於上水一處空地離奇倒斃，當時他下身僅穿內褲，執法人員認為其死狀可疑，於是展開深入調查，其後以涉嫌「誤殺」等罪名拘捕3男，相信命案背後牽涉毒品，另有至少兩人仍然在逃。據了解，死者懷疑透過一個專供男同性戀者使用的交友程式，結識涉案人士，並於聖誕前夕受邀到上址一村屋參加性愛派對，期間有人為追求刺激，錯誤為事主注射過量冰毒，導致他昏迷猝死，事後為了隱瞞事實，於是合力棄屍。

上周六（23日）早上8時許，執法部門接獲報案，指有一名男子倒臥於粉嶺圍一村屋對開空地，救護員到場救援，證實該名男子已經死亡。據悉，死者身上並無財物或身份證明文件，其頭部左後方及右大腿分別有4厘米及一厘米的擦傷，但無明顯致命傷痕，而現場亦沒有打鬥痕迹。

或被注射過量冰毒致死 執法部門初時將案件列作「屍體發現」，但是認為男屍狀態有疑點，於是大範圍翻查閉路電視影片及向村民了解，終於查出事主姓許（22歲）。人員其後登上許男位於土瓜灣的租住單位調查，並且深入了解其背景，相信他在上周五（22日）晚到訪粉嶺圍一村屋單位，並與另外5名男子舉行派對，期間懷疑因被注射過量冰毒致死，其餘人士於是將屍體抬離單位，棄置於距離村屋不足20米的空地。

本周一（25日）聖誕節夜晚，人員突擊搜查目標村屋，在屋內檢獲小量冰毒，並以涉嫌「阻止合法埋葬屍體」拘捕屋內姓關（51歲）及姓鄭（20歲）男子，前者另涉「誤殺」及「販毒」被捕；經進一步追查後，人員在翌日凌晨掩至上水坑頭村，再以涉嫌「誤殺」及「阻止合法埋葬屍體」拘捕一名姓鄭（62歲）男子。3人現正被扣查，並已被暫控相關罪名，案件將於今日在粉嶺法院提堂。而在昨日中午時分，人員押同一名被黑布蒙頭的疑犯返回涉事村屋，並將一個假人搬入單位作案件重組，以便進一步掌握事發過程。

消息指，事主是由東莞赴港攻讀碩士，他早前透過一個在男同志圈知名的交友程式，認識任職保安員的關男，以及仍在就學的鄭男。關、鄭懷疑是性伴侶關係，共同租住涉案單位。事發當晚，事主及被捕人士等一共6男，齊聚村屋內舉行聖誕性愛派對，期間有人靠注射毒品助興，殊不知釀成奪命悲劇。

第一個發現屍體的鄭先生，自稱在村內做水渠工程，熟悉該村村民，他指有不少原居民會將村屋出租，亦曾經聽聞附近村屋偶爾有人開派對喧鬧。鄭憶述發現死者的情況，指對方仰躺在地，上身穿黑色衞衣，下身僅得內褲，耳朵、嘴唇及雙手均已發黑，全身僵硬，一看即知已經死亡。他續指，村民經常在事發位置隨意小便，最初他以為事主在晚間飲得酩酊大醉，因為不勝酒力而倒臥該處，結果不幸凍死，直言「冇諗過係命案」！