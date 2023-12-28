闖港鐵車廠倒地 猴子負傷逃離

【本報訊】昨晨約8時半，大圍田心街港鐵大圍車廠有職員報案，指一隻猴子闖入車廠範圍，懷疑受傷倒臥在地上。執法人員到場視察，並召愛護動物協會人員前往協助圍捕，惟該隻猴子已經失去蹤影，相信是自行離開現場。人員搜尋一番後並無收穫，其後收隊離場。