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闖港鐵車廠倒地 猴子負傷逃離

愛協人員到現場協助。（吳鎮興攝） 愛協人員到現場協助。（吳鎮興攝）
愛協人員到現場協助。（吳鎮興攝）
【本報訊】昨晨約8時半，大圍田心街港鐵大圍車廠有職員報案，指一隻猴子闖入車廠範圍，懷疑受傷倒臥在地上。執法人員到場視察，並召愛護動物協會人員前往協助圍捕，惟該隻猴子已經失去蹤影，相信是自行離開現場。人員搜尋一番後並無收穫，其後收隊離場。
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