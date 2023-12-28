涉偷拍女生 易服男禁走近德望學校

【本報訊】一名城巴高級營運男主任涉嫌穿校服潛入德望學校女廁，欲偷拍女學生，因而被控一項窺淫罪，案件昨在九龍城裁判法院再提訊。被告暫毋須答辯，法庭應控方要求，把案件押後至2024年2月21日再訊，以待進一步諮詢律政司意見。裁判官並批准被告以現金連人事擔保20萬元保釋，但保釋期間不得進入任何學校，以及不得進入德望學校50米範圍內。

20萬保釋 明年2月再訊 30歲男被告張晉康，報稱是城巴高級營運主任。他被控於2023年10月16日，在黃大仙清水灣道德望學校3樓女廁，暗中觀察或拍攝女生Ｘ與Ｙ，兩女生所處的地方被預期可能會裸露，或露出私密部位，並對保存私隱有合理期望，但被告不理會她們是否同意被他觀察或拍攝。

控方昨反對被告保釋，辯方有保釋申請，裁判官聽罷雙方陳詞後，批准被告以17萬元現金擔保，另被告的父親以3萬元人事擔保。期間被告不得離港，須交出所有旅遊證件，每日到警署報到，不得直接或間接接觸控方證人，另不得進入任何學校，以及不得進入德望學校50米範圍內。案件編號：KCCC 2870/2023