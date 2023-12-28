越漢殺便利店東囚 終身終院指原審無不妥

【本報訊】油麻地碧街7-Eleven便利店於2016年發生血案，38歲男店東遭加拿大籍越南裔男子用刀刺中胸口不治，被捕越漢翌年在高院經審訊後，被陪審團裁定謀殺罪成，被法官依例判囚終身。越漢其後被上訴庭駁回上訴，並再向終審庭提上訴許可申請，但於本月中被終院拒絕。終院昨頒下判詞解釋，指原審法官拒絕在指引陪審團時，提及辯方稱該越漢精神有異常的說法並無不妥。

指引陪審團拒提精神異常 上訴人Bui Van Cuong（現年38歲），報稱無業，持加拿大護照，在香港無固定居所。上訴一方早前陳詞指，原審法官拒絕接納上訴方提議，在指引陪審團時提及上訴人的精神異常情況，包括其自殺傾向及有妄想，聲稱聽到魔鬼的聲音等。但終院認同原審法官所指，該些因素均與上訴人聲稱被事主挑釁無關，故指引應集中在上訴人稱遭事主多次拳打後，被激怒而失去控制的事宜上。終院指因辯方當時稱上訴人是被挑釁而誤殺死者，並非稱因精神失常殺人，故原審法官的指引，集中在挑釁上並無不妥，故拒絕其上訴許可申請。

案情指出，上訴人於2016年3月8日傍晚約6時半，在碧街41至47號地下D號舖7-Eleven便利店偷薯片到店外食，事主發現後曾叫上訴人返店內付款，但他未有理會，事主報警，他便丟下薯片後離去。

約半小時後，上訴人攜刀折返便利店，並走到收銀處與事主爭執，期間他揚言想事主死，並用刀插向事主胸口，然後離去。根據當日的閉路電視紀錄，上訴人折返便利店前，曾在超級市場偷了一把刀。案件編號：FAMC 35/2023