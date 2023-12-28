油塘水泥廠涉違規作業 環保署發32傳票提檢控

【本報訊】位於油塘東源街20號及22號的兩間混凝土廠，過去兩年遭多間傳媒揭發涉違規運作，而在今年11月，20號廠房被當局駁回續牌上訴，須即時停工，20號廠房續牌上訴被駁回後，廠房仍未關閉，田螺車照常出入，當中不少車上的攪拌筒有滾動運作，懷疑有人懶理被停牌。環保署昨表示，就該兩間混凝土廠的違規作業情況，環保署必定嚴肅處理，搜集違法證據轉交律政司考慮及依法跟進；署方又指截至本月，環保署已向廠房發出共32張傳票，提出刑事檢控。

總筒倉容量仍逾50公噸 環保署昨回應指，就東源街22號的混凝土廠，自上訴委員會駁回22號廠的續牌申請上訴後，環保署一直向該廠持續執法，經調查後證實其總筒倉容量仍超越50公噸。截至本年12月，署方已向該廠發出共32張傳票提出刑事檢控，控告廠方違反空氣污染消減通知和無牌運作，該等檢控案件正由法庭處理。環保署亦已向法庭申請禁制令，以制止該混凝土廠運作造成公眾滋擾，法庭正排期審理中。環保署正與律政司跟進向法庭申請盡快排期，審理該等檢控及禁制令案件，以盡早禁止該混凝土廠造成空氣污染滋擾公眾。

至於東源街20號的混凝土廠，自空氣污染管制上訴委員會（上訴委員會）於本年11月22日，駁回20號廠就環保署否決其指明工序牌照續牌申請的上訴，其指明工序牌照失效後，環保署隨即展開執法行動，亦已聯同相關部門於11月28日採取聯合執法行動。署方人員正進行搜證工作，會盡快將搜集得的證據轉交律政司考慮根據《空氣污染管制條例》提出檢控。

署方擬修例增執法權力 署方又指，正着手修改《條例》，以加大執法權力封閉違規處所，未來能夠更快速和有效處理類似情況，預計明年第一季，把修例建議提交立法會。

擁有涉事兩間混凝土廠房的中國混凝土有限公司昨日發出的聲明指，水泥業界普遍清楚根據現行的《空氣污染管制條例》（下稱《條例》），總筒倉容量50公噸以下生產，毋須持有指明工序（水泥工程）牌照，強調該公司已遵循《條例》的規定改變運作模式。聲明又指政府與該公司就廠房是否符合總筒倉容量不超過50公噸的要求持不同看法，該公司正就相關定義諮詢法律意見，冀以法律程序解決法律爭議，對於遷離上址持開放態度。