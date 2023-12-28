復康者棄醫療消耗品 盼免垃圾徵費

【本報訊】港府將於明年4月1日實施都市固體廢物收費政策。路向四肢傷殘人士協會早前進行「復康人士使用醫療消耗品的習慣及對垃圾徵費看法調查」，訪問180名復康人士及照顧者，當中164人表示有需要使用或協助使用醫療消耗品，由於無法回收再用，且基於衞生和安全的考慮無法儲存至一定數量再進行處理，接近三成受訪者在垃圾徵費政策實施後，需要支付比一般家庭多4倍的垃圾袋費用。

垃圾袋開支比一般家庭多4倍 協會以問卷訪問180名復康人士及照顧者，其中包括100名嚴重肢體傷殘人士、49名長期病患者和31名照顧者，發現即棄手套、尿片及紗布等高密度醫療消耗品的使用情況相當普遍，亦需用比一般家庭更多的垃圾袋來處理醫療消耗品，近九成受訪者表示無法減少對醫療消耗品的使用。調查中指近四成受訪者每月需使用30至60個5公升大小的垃圾袋，平均每月需額外支付18至36元，近三成受訪者更要月用150至240個垃圾膠袋，每月需額外支付90至144元，遠超政府預計每三至四人家庭每月的垃圾收費開支30至50元。

協會認為垃圾徵費對復康人士而言存在一定程度的不公道，直言是政策下的「犧牲者」，建議允許傷殘人士和長期病患者憑醫生或治療師的證明文件，到地區殘疾人士支援中心或地區康健站領取處理醫療消耗品所需的垃圾袋，既能確保他們獲得足夠的垃圾袋來適當地處理使用過的醫療用品，同時也解決了垃圾徵費政策帶來的不公平問題。