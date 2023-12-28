綠在區區聖誕淪陷 署方警告營辦團體

【本報訊】聖誕長假不僅人要休息，就連公營服務亦要「抖抖」。環保署多個「綠在區區」回收點，因聖誕假期休息，部分回收點門外堆滿回收物品。有環保組織指，市民假日購物或有較多包裝物品需回收，直斥回收點安排不理想。環保署表示，已向部分回收點營辦團體發出警告信，並要求未來必須在假期提供額外服務。

促假期供額外服務 環保署旗下的「綠在區區」回收便利點，在上周五冬至（22日）及周日（24日）平安夜提早休息，周一（25日）聖誕節及周二（26日）「拆禮物日」休館，但休館日期疑宣傳不足，位於蕪湖街的「綠在紅磡」回收點，周二門口位置一度「淪陷」，雜物堆積如山，分不清是回收物還是垃圾，佔據約半條行人路。

綠惜地球總幹事劉祉鋒昨日在電台節目指，市民在聖誕購物後，或有較多包裝物品需回收，適逢回收點放假，導致門外的回收籠爆滿，情況不理想。他認為，營辦團體應在假期安排員工短暫開門清理回收籠，市民亦可儲起回收品，待回收點重開時再前往。

環保署表示，已即時責令營辦團體改善，並向堆積問題較嚴重的「綠在紅磡」營辦團體發出警告信，要求確保不能再有同樣情況；同時亦要求所有「綠在區區」營辦團體，未來必須在假期提供額外服務，定時清理自助回收籠或回收箱內的回收物，加強監察設施門外情況，確保適時安排員工清理回收物。