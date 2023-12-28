挪用公款 三跑供應商經營者囚14月

裁判官判刑時指，被告違反誠信，涉案金額達35萬元，本應判囚16個月，但考慮到他自願向公司全數歸還涉案款項，遂減刑至監禁14個月。

案情透露，駿豐是三跑項目供應商，黃斌漢曾任駿豐其中一名董事兼股東，於2020年5月中辭任董事，其後並將所有股份售予君德集團有限公司（君德），但依然負責駿豐的日常管理工作，並且為駿豐一個銀行戶口的唯一帳戶簽署人。2020年7月至12月期間，黃斌漢曾3次簽發支票，從駿豐的銀行戶口提取3筆款項共35萬元，惟黃汝鏗並沒有向君德報告。廉署調查顯示，黃斌漢提取該3筆款項以應付家庭開支。君德表示從沒有同意黃斌漢或黃汝鏗以公司款項，作個人用途。案件編號：ESCC348/2023