7歲或以下乘車擬須用束縛設備

【本報訊】運輸署數據顯示，今年兒童乘車遇交通意外受傷，按年急增逾50%，當中16%並無佩戴安全帶等設備。運輸及物流局昨表示，政府正積極推展4項法例修訂建議，包括強制7歲或以下、身高不足1.35米的兒童乘坐私家車時，必須使用安全座椅等兒童束縛設備。當局正進行法例草擬工作，目標在明年內提交法例修訂建議作審議。

運輸署數據顯示，今年首11個月，共有359名12歲或以下兒童交通意外受傷，較去年全年的231人急增55%；當中有16%、即59名兒童並無佩戴安全帶或使用兒童安全椅等設備，同樣較去年全年的43人上升37%。根據現行道路安全條例，3歲以下兒童乘坐私家車前座時，必須使用安全座椅等兒童束縛設備，若坐後座則無規定；而3至12歲兒童，運輸署指引只是該要用安全帶，並無硬性規定。

身高達1.35米除外 運輸及物流局昨稱，政府正積極推展4項法例修訂建議，以提升道路安全，包括建議私家車內7歲或以下的兒童乘客，除非身高已達1.35米，否則必須使用兒童束縛設備。同時，加強規管司機在駕駛時使用流動通訊設備，建議循數量、尺寸及放置地方等加強規管；又建議強制騎單車人士、機動三輪車司機及乘客，以及電單車側車乘客佩戴頭盔。

此外，當局亦計劃將現行適用於私家車、的士、公共小巴的強制安裝及佩戴安全帶法定要求，推展至其他車輛種類及座位，包新登記的私家小巴和貨車的後排乘客座位、公共巴士及私家巴士的所有乘客座位，以及特別用途車輛的司機和乘客座位。當局正進行法例草擬工作，目標在明年內提交法例修訂建議作審議。