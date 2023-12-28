YouTube宣淫縱暴教壞細路 電影報刊辦跟進本報投訴

【本報訊】美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布的影片充斥海量有問題影片，色情、暴力、血腥的影片多如牛毛，大肆渲染，從未收斂。東方傳媒機構（下稱「東方」）上周四（21日）就以上多個問題分別致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，提出6大質詢。電影、報刊及物品管理辦事處昨日回覆指，將按《淫褻及不雅物品管制條例》跟進相關個案。

作為全球廣泛應用的影片平台，YouTube傳播的影片一直為人詬病，缺乏監管。東方於去年4月去信政府部門後，問題仍未改善，近期又發現有人巧立名目，將涉及女性陰部、胸部大特寫的「無格」淫片，以「精油按摩」、「除毛」、「母乳餵哺」等字眼上載便可規避該平台審查，淫片持續荼毒兒童及青少年心智，令人憂慮。

大特寫性器官 歌頌黑社會 此外，YouTube亦有大量關於黑社會的影片，內容涉及不同黑社會人物及組織的動向、私怨等，影片製作者更會分析其中來龍去脈，彷彿為黑社會歌功頌德，隨時令青少年誤入歧途。

針對上述問題，東方致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處要求跟進。電影、報刊及物品管理辦事處回覆本報查詢時指，將會按照《淫褻及不雅物品管制條例》跟進相關個案。

《淫褻及不雅物品管制條例》規定任何人都不得發布淫褻物品、管有淫褻物品以供發布，或輸入淫褻物品以供發布，不論發布者是否知道該物品是淫褻物品，若被裁定罪名成立，最高刑罰是罰款港幣100萬元及監禁3年。《條例》適用於在香港境內發布的物品，包括在互聯網上發布的資料。