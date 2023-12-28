律政司檢控無心無力 外判年燒1.9億

內部人才不足 又怕案件繁複 近年律政司人手流失率高企，處理部分案件亦需額外尋求法律服務及專業人士協助。據律政司的文件指出，在2022/2023年度用於外判案件的開支約為1.9億元，在眾多外判案件中包括壹傳媒黎智英8‧18非法集結案上訴，而政府向深港西部通道負責工程公司的申索案，開支更逾千萬元。有議員相信律政司需要把案件外判與檢控人手不足有關；有學者則認為外判開支龐大，形容「未必好合適咁使用公帑」，促請律政司「不要假手於人」，不要覺得案件麻煩複雜而「推出去」。

2021/2022年度外判開支為2.66億元，而律政司提交立法會財務委員會的文件指出，截至2023年3月31日，外判開支總額為189,897,917元，當中按核准收費支付費用的外判案件逾1.1億元，非按核准收費支付費用的外判案件，開支為59,321,791元，全部屬於刑事案件共367宗，而支付為解決建造工程糾紛的非按核准收費支付的外判案件共13宗，所需費用為17,616,816元。當中文件臚列的民事案件外判共358宗，外判開支合共49,777,226元，包括處理龔如心遺產管理計劃的爭議，開支為2,875,266元，以及有關消防供應設備合約糾紛。

人手流失率升至5.9% 對於外判費用仍高達近1.9億元，外界關注是否與律政司人手不足有關。截至2022年12月31日，律政司的人手編制為1,504人，而在2020至2021年度及2022至2023年度，律政司的人手流失率分別為4.8%和5.9%，分別約有60人及80人。過去亦曾有議員問及有關過去3年的法律專業人員流失，有多少是基於退休、轉工、移民或其他理由，惟只獲回覆「律政司沒有備存相關的統計數字」。

立法會司法及法律事務委員會副主席容海恩相信律政司需要案件外判與檢控人手不足有關，估計招聘困難是因律政司「開價」不夠高，而目前外判律師一日的薪金為約一萬多元，相比起律政司的檢控團隊開支較高。但她認為目前不少案件都有積壓，如「黑暴」、「假難民」等，市民對法庭要求亦提高了，希望法庭可盡快處理案件，因此希望律政司在內部增聘人手之餘，同時使用外判律師，認為外判案件可為新進律師提供機會協助行業發展。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強則認為今年1.9億元開支龐大，外判案件屬「未必好合適咁使用公帑」，而當局選擇外判或與內部欠缺檢控人才有關，直言希望律政司「不要假手於人」，不要覺得案件麻煩複雜而「推出去」，促請律政司要考慮吸引有能力人才。

2022/2023年度律政司僱用法律服務及專業費用（部分案件） 律政司過去3年

外判案件開支 陳偉強