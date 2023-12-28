醫健：老有所醫：家居滑倒拗柴處理貼士與藥療
中老年人因身體機能下降，容易跌倒，尤其在家中。跌倒最常見傷害是拗柴（即足踝關節扭傷），以下提供急性拗柴處理貼士，讓大家參考：
1.立即冰敷，大約15分鐘。24小時後可改為熱敷（皮膚發熱除外），並應將患肢抬高以減輕腫脹。
2.減少移動免受傷加重，最好家中早早備有拐扙以供使用。
3.若腫瘀痛較嚴重，最好照X光檢查，以提防出現骨裂骨折。
治療方面，均可以運用多手段治療。除需打石膏者外，無論輕至筋傷或重至骨裂，均可參考以下方法：
外治：中藥浸腳。早期（一至二周）用活血祛瘀消腫止痛藥，例如桃仁、紅花、海桐皮、赤芍、益母草、當歸尾等；中後期（三周之後）用舒筋活絡、散寒止痛、強筋健骨的中藥，例如艾葉、杜仲、續斷、桑寄生、補骨脂等。將中藥加水煲一小時，隔渣待溫泡浸15至30分鐘，每天一次。用藥物煮水泡腳，效果良好。
內服：除了西醫的消炎止痛藥外，也可選擇中藥治療，本人選擇了後者，一周後X光片已見斷裂線模糊——即有骨痂生成連接，六周後順利甩掉拐杖。中藥治療的好處是既通絡止痛亦補腎健骨，令復原更快更鞏固，也能預防日後風濕作痛。中醫治療骨傷的口服藥效果理想，例如會用活血化瘀中藥如桃仁、紅花、田七、赤芍、益母草等；活血止痛中藥如川芎、乳香、沒藥、木香、延胡、香附等。中後期加插祛風健骨藥物如續斷、杜仲、狗脊、補骨脂、桑寄生、牛膝等。還可切合個人體質調節藥物，做到祛邪扶正兼備。有需要可請教你的相熟中醫師。（二之二）
註冊中醫師陳靜茹
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