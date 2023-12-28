醫健：老有所醫：家居滑倒拗柴處理貼士與藥療

外治：中藥浸腳。早期（一至二周）用活血祛瘀消腫止痛藥，例如桃仁、紅花、海桐皮、赤芍、益母草、當歸尾等；中後期（三周之後）用舒筋活絡、散寒止痛、強筋健骨的中藥，例如艾葉、杜仲、續斷、桑寄生、補骨脂等。將中藥加水煲一小時，隔渣待溫泡浸15至30分鐘，每天一次。用藥物煮水泡腳，效果良好。

內服：除了西醫的消炎止痛藥外，也可選擇中藥治療，本人選擇了後者，一周後X光片已見斷裂線模糊——即有骨痂生成連接，六周後順利甩掉拐杖。中藥治療的好處是既通絡止痛亦補腎健骨，令復原更快更鞏固，也能預防日後風濕作痛。中醫治療骨傷的口服藥效果理想，例如會用活血化瘀中藥如桃仁、紅花、田七、赤芍、益母草等；活血止痛中藥如川芎、乳香、沒藥、木香、延胡、香附等。中後期加插祛風健骨藥物如續斷、杜仲、狗脊、補骨脂、桑寄生、牛膝等。還可切合個人體質調節藥物，做到祛邪扶正兼備。有需要可請教你的相熟中醫師。（二之二）