易致敏痛風 慎吃大閘蟹

【本報訊】秋冬是吃大閘蟹的季節，相信不少人已大吃一餐。不過，大閘蟹含膽固醇，很多人「邊吃邊驚」，尤其長者，擔心進食過多膽固醇會影響血液的壞膽固醇水平。基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部營養師為大閘蟹「大平反」，指對膽固醇影響更大的是整體脂肪的攝取量，而大閘蟹飽和脂肪及反式脂肪較少，適量攝取對身體不會構成太大風險。但同時提醒兩類人忌吃，對甲殼類海鮮敏感人士不適宜吃蟹，有痛風的長者亦要小心。

營養師：飽和及反式脂肪較少 大閘蟹營養價值跟其他蟹相若，以100克大閘蟹蟹肉為例，大約有100卡路里，當中約有17.5克蛋白質，相當於約3隻中型雞蛋提供的分量，亦只有2.6克脂肪，實屬低脂的蛋白質，所以大閘蟹根本並非「好肥」。

蟹肉亦含有相當的礦物質，例如鈣、鐵及鋅質，100克蟹肉有約3毫克鐵質，已佔長者每日鐵質建議攝取量的25%，因此能幫助製造血紅素和紅血球，將氧氣運送至身體各個部位，可預防貧血、頭暈、疲倦乏力等問題，豐富的鐵質及鋅質亦有助維持免疫力，減少患病的機會。

一隻5至6両的大閘蟹約有267毫克膽固醇，很多人擔心進食過多膽固醇會影響血液的壞膽固醇水平，增加患心血管疾病的風險。但其實對膽固醇影響更大的是整體脂肪的攝取量，尤其是飽和脂肪及反式脂肪，一般含高膽固醇的食物亦含較高飽和脂肪，所以限制進食動物皮層、加工肉類、牛油、餅乾類（普遍含棕櫚油）、蛋糕、酥皮或油炸類小食等更為重要。反之，大閘蟹的飽和脂肪及反式脂肪較少，適量攝取對身體不會構成太大風險。