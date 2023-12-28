求診攀升 急症室內科病床爆滿

據醫管局網頁顯示，昨晚9時，近半數公立醫院急症室需等候時間超過7小時，有兩間更需等候8小時，達網站可顯示等候時間的上限，瑪嘉烈醫院、仁濟醫院等候時間最長。其他如聯合醫院、東區尤德夫人那打素醫院及北區醫院等則要等超過7小時。

長假最後一日 逾千人入院

衞生官員表示，公立醫院急症室求診人數在聖誕假期見攀升，由假期初每日4,300多人求診，到假期最後一天增至5,600多人；內科入院人數亦由假期前每日800多人，增至假期最後一天超過1,000人。內科病床使用率近103%，兒科病床使用率亦接近89%，但醫院有很好的分流機制，現時公立醫院服務大致正常，沒有出現嚴重問題。他指出，個別醫院急症室輪候時間較長，但主要影響被列為第5類「非緊急」的個案，強調「非常緊急」和「次緊急」個案不會受輕症的流感及新冠病人影響。