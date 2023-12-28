精神健康熱線啟動 24小時支援情緒通

中學3層應急機制 暫收7校長轉介 近月出現多宗學童自殺案件，港人及學童精神健康備受關注，當局昨日宣布推出「情緒通18111」24小時熱線，確保每日有6名接線員在線，提供即時精神健康支援及轉介服務。政府已統籌約20間相關服務機構，未來或擴展至通訊軟件平台。至於早前在全港中學推出的3層應急機制，衞生官員指暫時收到7位校長轉介學生個案，另有13宗個案需要尋求醫管局精神科醫生意見。

當局表示，24小時熱線已統籌約20間相關服務機構，會因應個案性質，轉介求助者往最適切的機構。熱線營運機構負責人馮祥添指，現有20名員工及140名義工已受訓，參照過去經驗，求助者最長約需20、30分鐘輔導，而新服務以轉介為主，需時料更少，相信任何時段均有6人當值已相當足夠。

號碼「18111」 設6接線員 據解釋，「情緒通」熱線號碼的「18」代表覆蓋全港18區，「111」代表「一有需要、一條熱線、一站式支援」，希望有需要市民容易記得熱線號碼。熱線年中無休，將確保一日24小時服務及6名接線員在線，若接線員未及接聽，求助者亦可留言，接線員會在半小時內回覆。

「情緒通」為香港精神健康諮詢委員會制訂的十大方案之一，委員會主席林正財期望熱線提供綜合性的服務予求助者，至於年輕人較少打電話，日後熱線有可能擴展至WhatsApp等通訊軟件平台。

近月屢有學童自殺，引起全城關注，當局早前在全港中學推出3層應急機制，校長可轉介有嚴重精神健康需要的學生予醫管局精神科服務，醫管局會優先處理緊急個案，並設立電話諮詢專線提供專業意見，衞生官員表示，暫時收到7位校長轉介學生個案，另有13宗個案需要諮詢醫管局精神科醫生意見。