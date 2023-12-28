酒店賓館作過渡屋停收申請 議員倡准新營運者取代退出名額

【本報訊】政府推出「酒店和賓館作過渡性房屋用途先導計劃」，幫助於疫情期間大受打擊的酒店與賓館業，當中不少租約於近月陸續到期，而隨旅遊業逐步復甦，部分業主因旅客市場而不再參與計劃，房屋局亦指不再接受新申請。有議員認為，有關先導計劃成效顯著，能幫助現有制度未必可完全照顧到的單身非長者公屋申請人，建議若有營運者不再繼續參與計劃，政府可讓新加入的酒店或賓館代替原有名額。

社協籲檢討單身公屋計分制 社區組織協會幹事吳衛東昨日在電台節目表示，現時約有22萬申請人輪候公屋，當中9萬人屬單身非長者申請人，一般要苦等十多二十年才有機會上樓，加上他們有份營運的約100個宿位項目，有獨立廁所但無煮食設備，不能明火煮食，較適合單身人士。

吳認為，當局可考慮檢討單身人士計分制，並增加單身人士公屋的供應量，若以賓館房間作為過渡性房屋可紓緩相關需求，期望政府考慮接受新申請。

同場的議員梁文廣亦表示，若目前的營運者不再繼續參與計劃，可讓新酒店、賓館加入代替原有名額。未來可考慮調節單身人士過渡性房屋名額，透過工廈改建等方式，讓特定性質人士入住過渡性房屋，若有關項目未必完全適合家庭居住，可考慮增加予單身人士申請。