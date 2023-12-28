3幢歷史建築獲納入活化計劃 包括前哥頓軍營Watervale House

【本報訊】舊建築經活化後可賦予新使命，發展局全面檢討活化計劃後，容許非牟利機構，夥拍非慈善機構提交申請；以及為社會企業提供開辦成本和首兩年營運赤字的一次性資助，上限由500萬元提高至600萬元。當局昨日公布，屯門前哥頓軍營Watervale House、西營盤前華人精神病院及山頂甘道23號，共3幢歷史建築獲納入第7期活化歷史建築伙伴計劃。

明年1‧12辦非牟利機構導賞團 當局指，經檢討後，決定所有獲納入新一期活化計劃的歷史建築將分批接受有興趣的機構申請，以加快評選程序及準備工作。當局將率先邀請非牟利機構，就屯門前哥頓軍營Watervale House提交活化建議，截止申請日期為明年4月10日中午12時。至於西營盤前華人精神病院和山頂甘道23號，有關申請安排將適時公布。

前哥頓軍營屬二級歷史建築，建於1933年，原為私人住宅，英國軍部於1959年購買該建築作軍官會所。發展局將於明年1月12日為非牟利機構舉辦前哥頓軍營Watervale House導賞團，並於明年1月15日舉行工作坊，以便有關機構了解申請手續和評審準則。