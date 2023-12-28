九龍城地皮蝕15億照批

市建局：若重新招標 價錢只會更低 本港樓市表現持續疲弱，市建局九龍城盛德街/馬頭涌道的地皮月中以19.34億元批出，錄得近15億元虧損。該局表示，盛德街屬首個公務員合作社重建項目，若不接納標書或有「少許負面影響」，加上市場對前景「負面情緒較高」，估計重新招標價錢只會更低，觀塘市中心第4、55區項目今年初流標，局方取態是盡量避免住宅項目流標，因此接納標書。市建局在完成盛德街和靠背壟道的合作社重建項目後，將與政府重新檢討未來去向，亦就觀塘市中心項目修訂發展方案，讓中標發展商可靈活調撥發展樓面，作住宅、辦公、酒店和零售等不同業務。

市建局總監韋志成接受訪問時談到這宗硬蝕個案，他指由於市建局財務來源單一，主要依賴購買市建局物業的市民，面對中短期財政困局，局方只能用盡土地，不斷因市場變化調整啟動及收購項目的時間，以應對樓價下跌及收購款項的問題。

至於市建局觀塘市中心第4、5區項目今年年初流標，局方為增項目吸引力，修訂發展方案，改為混合發展模式，並試行「浮動規劃參數」，讓中標發展商可靈活調撥發展樓面，作住宅、辦公、酒店和零售等不同業務，項目正進行公眾諮詢，預料明年2月有結果。

地積比達12倍 觀塘項目首例 韋志成表示，觀塘項目突破部分既有框架，是首個地積比達到12倍的項目，容許一幢大廈內同時設住宅、商業、娛樂及酒店等；若項目最終落實，可將同樣概念放在油麻地、旺角及其他重建區，為發展商提供更多選擇。被問到若多區應用「垂直城市」概念，會否增加城市密度，有違重新規劃原意，韋志成形容是「誤解」，指當樓宇建高一點，地盤面積變相會收窄 ，從而令地面空間增加，市建局會繼續推銷有關概念。