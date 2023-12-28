除夕跨年煙花 歷來最大規模 5躉船16浮船組成 匯演長達12分鐘

【本報訊】歷來最大規模的煙花盛會除夕夜上演！香港旅遊發展局昨日表示，12月31日晚上會為全港市民及世界各地旅客獻上歷年最大規模「香港跨年倒數」盛會，晚會以「新年新傳奇」為題，是本港面積最大、歷時最長的除夕煙花音樂匯演。屆時有5艘躉船及16艘浮船組成前、後排多角度煙花發放船，綻放的煙花橫跨中環至北角一帶，闊度達1,300米，歷時長達12分鐘。

旅發局指，除夕晚上，當香港會議展覽中心外牆的巨型倒數時鐘倒數至午夜時，維港便會化身成廣闊優美的舞台，展示以「新年新傳奇」為題的璀璨除夕煙花音樂匯演。

匯演由北京奧運開、閉幕式煙火項目主管及煙火運營總監劉琳親自設計，以四季變幻為靈感，讓觀眾感覺冬、春、夏、秋，周元復始的變化，劉琳表示：「整個設計表現了香港人積極樂觀、自強不息的生活態度。」

港島3地標發放許願流星 此外，3座港島區地標建築物的樓頂會在除夕晚上11時後，每15分鐘發放四色「許願流星」煙火，更增氣氛。