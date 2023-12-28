內地赴港澳定居 明年上半年審批分數線發布

【本報綜合報道】中國出入境管理局昨日發布2024年上半年內地居民赴港澳地區定居審批分數線。其中內地居民赴港澳定居夫妻團聚類申請審批分數線為109.6分，有所下調，申請人與香港或澳門配偶分居時間如早於前年6月30日，累計積分達到審批條件。

此外，子女照顧父母類申請審批分數線為60分，如申請人18至59周歲，在港澳定居父母年齡均為60周歲以上且在港澳無子女，則達審批條件。子女投靠父母類申請審批分數線為1分，如果申請人未滿18周歲，父母均在港澳定居達到審批條件。

夫妻團聚類申請時間縮短 而父母投靠子女類申請審批分數線亦為1分，如申請人60周歲以上且在內地無子女，需投靠在港澳定居的18周歲以上子女，亦達審批條件。

公安機關出入境管理部門將根據定居名額和審批分數線，審批內地居民赴港澳地區定居申請。根據今年6月公布的2023年下半年內地居民赴港澳地區定居審批分數線，當時夫妻團聚類申請審批分數線為146.1分，相比下最新公布的分數降低，以0.1分一日計算，等待時間將由結婚後約4年縮短至約3年。