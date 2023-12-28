2港人韶關車禍重傷 不宜長途轉運

【本報訊】三名港人聖誕節期間北上，於25日在廣東韶關發生交通意外釀一死兩傷。據了解，三人為一對夫婦及小姨，港人太太身亡，至於無生命危險的兩名傷者被轉運到廣東韶關粵北人民醫院監護病房留醫，院方表示兩人多處受傷、傷勢較嚴重但清醒，院方已組成多學科治療團隊協助治理。

傷及內臟不便進食 多發骨折 據指，傷者受傷部位涉腹腔、胸腔等內臟，暫不方便進食，女患者有多發骨折，不便移動。傷情亦不適合長途轉運。院方已根據患者的需要，派出兩名肝膽外科、胃腸外科專家組建醫療團隊，昨日早上探望兩名傷者後，認為他們病情平穩，但暫時未知出院時間，仍需觀察。

至於傷者是否適合轉運回香港就醫，醫療人員認為需按患者的傷情和康復情況來看，院方會根據傷者和病情是否合適經歷長途移動，會否出現新的危險。按照目前的條件，院方暫未與香港醫院聯繫。本港衞生官員則指，最了解傷者情況的是當地的醫護人員，認為現階段應交由當地緊急醫治，若有需要，港府在適當時候提供支援。