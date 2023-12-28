上周六50.6萬港人出境 創疫後新高

【本報訊】聖誕長假期結束，根據入境處數據，上周五至本周二（22日至26日），5天共錄得482萬人次出入境，其中香港居民佔348萬人次。上周六（23日）為港人出境高峰，錄得506,953名香港居民出境，創下新冠疫情以來的新高，周日（24日）亦有458,652名港人出境，5日總計則共有1,909,524名港人出境外遊，而港人入境只有1,572,086，逆差逾33萬人。

至於入境人次方面，23日當日僅得397,625人訪港，遠低於當日的出境人次672,322，相差接近30萬。外遊的港人則於25日開始陸續返港，當日錄得427,379人次入境，而周二回港高峰各口岸則錄得逾60萬人次入境，其中509,831名港人回港，屬疫後第二高。其中以羅湖口岸的人數最多，有125,048人，而當中113,112人次是香港居民，不少趁長假期北上的港人陸續返港，關口更出現人潮，高峰期更需要逾半小時才可過關。

長假尾日 仍逾15萬港人北上 雖然周二是長假的最後一日，但依然有不少港人出境，全日的出境的34萬人當中逾半為香港居民，有236,944人次，同時亦有不少港人在最後一日北上，單在羅湖就錄得50,350名港人出境，落馬洲亦有45,613人。單計該兩個口岸，以及高鐵西九龍站、香園圍及深圳灣口岸，5個口岸周二共錄得153,568名港人北上。