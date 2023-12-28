加密班次 尾班車延遲 港高鐵下月10日實施

客量首11個月破1700萬 超2019年全年 農曆新年在即，港人與內地旅客往來料更趨頻繁，港鐵昨日宣布，明年1月10日起有兩項新措施，一是加密往來香港西九龍站與福田站的列車班次，由每日74班增加至98班；二是延遲部分短途列車的尾班車開出時間，包括來往香港西九龍站與福田站等，延遲時間介乎30至50分鐘不等，高鐵北上往深圳福田的列車最遲晚上11時開出。港鐵又稱，自今年1月高鐵重啟服務以來，截至11月已服務逾1,700萬人次，乘客量超越2019年全年。

根據港鐵公布，明年1月10日起，高鐵往來香港西九龍站與福田站的列車會由現時每日74班增加至98班；高鐵香港段列車服務則維持每日188班，部分列車班次新增福田站為中途站點。延遲服務方面，香港西九龍站往福田站的尾班車開出時間延遲至晚上11時正；福田站往香港西九龍站延遲至10時31分；廣州東站往香港西九龍站延遲至晚上8時50分，較現行尾班車時間，延遲介乎30至50分鐘不等。

往來福田每日98班 明起預售車票 按內地相關部門安排，明年1月10日起開行的高鐵跨境列車車票明日會開始預售。由於全國高鐵亦正調整列車班次及售票相關的系統，港鐵呼籲乘客購買長途列車車票前，可先查詢內地12306網頁或手機應用程式，以便獲取最新的班次資料及預售安排。

高鐵香港段今年1月15日起恢復服務，初期恢復往來西九龍站至福田、深圳北及廣州南的站點，以及新增往來廣州東的服務。乘客人數不斷上升，入境處數據顯示，剛過去的聖誕節，高鐵西九龍是繼羅湖、落馬洲支綫、機場及港珠澳大橋以外，出入境人次最多的離境管制站。26日聖誕長假結束當日，全日有逾94.6萬人次出入境，當中入境人次60.3萬，自西九龍站入境人次達5.3萬，佔整體入境人次近10%；出境方面，西九龍站出境人次逾3萬，同樣佔整體出境人次34.2萬近10%。