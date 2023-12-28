今年逾8萬人才抵埗 當局認留港比例不高

【本報訊】港府循多個途徑「搶人才」，勞工及福利局局長孫玉菡表示，截至11月底，人才入境計劃收逾20萬宗申請，當中超過12萬宗獲批，逾8.1萬人經已到港，遠超每年至少引入3.5萬人的目標。不過，他也承認，過往人才留港比例不高，但指人才是流動，當局下一步挑戰就是挽留人才。

指搶人才配額不會縮減 2015年申請入境香港的人才有4.3萬人，但2022年住滿7年拿永久居留的人卻只有5,300人，比例僅佔12%。孫玉菡承認，人才留港比例不高，因為人才是流動，本港面對的挑戰就是挽留人才。他舉例指，不少來港人才最關心子女教育，故解決學校問題後，便會更有決心留港發展，而在10月剛成立的人才辦公室及相關協會將會肩負相關重任，進行配對工作，以及幫助他們融入社會，以挽留人才。

他透露，「搶人才」工作不會停步，配額不會縮減，51項人才清單亦可加可減，會與時俱進，直言「香港需要人才，愈多愈好」。當局已開始進行全港人力資源預測調研，料明年第3季大致完成工作，2025年第一季度發布報告，內容會涵蓋香港所有行業，既包括「八大中心」熱門行業，也包括旅遊、建築等傳統行業，牽涉280萬勞工大眾，幾乎是全港勞工人口的80%。

至於開放人才簽證予越南、老撾、尼泊爾三地，孫澄清並非為三地而設，而是將三地從與過往保安相關的負面清單中抽出，又指有關安排只限於人才，並不涉及勞工，他又強調輸入外勞的大原則是要保障本地勞工，並指本地勞工會有優先，有明顯缺口，才考慮輸入勞工。