審批漏洞 高才通唔逼搵工 移居生仔𡁻完鬆

領證不來港逾萬宗 填補人手假大空 高才通隨時被𡁻完鬆！香港勞動力短缺，港府相繼推出多項人才入境計劃，又指吸納高收入、高學歷的「高端人才通行證計劃」最受歡迎。不過，計劃推出近一年，當局雖然批出約4.6萬宗「高才通」申請，但真正抵港的只有約3萬人，近35%即約1.6萬人才並沒赴港，其中C類申請未到港人數更高達43%。不少專才對港府的橄欖枝無興趣，有人力資源顧問認為「高才通」要求及審批過於寬鬆，沒強制搵工，不排除赴港人才存在「水分」，甚至有申請人只為「落嚟生仔、便利出入境，甚或整靚個CV」，憂慮無助本港吸納高技術勞動力，建議增設人才到港及求職時限等條件；有議員亦指「基本上是看不出（計劃）成效」，促港企直接以計劃到內地招聘人才。

據今年1月至11月底的「高才通」統計，申請獲批者有46,806宗，30,810人已來港；當中A類申請有10,925宗獲批，7,843人已到港，近30%人仍未到港；B類申請有25,624宗獲批，當中17,130人已到港，即33%人未到港；而C類申請則有10,257宗獲批，5,837人到港，高達43%人未到港。本港各行業缺人迫在眉睫，但獲批者平均只有約60%到港，他們是否在港找工作或創業均無從得知，直至每兩年續簽時，港府方能監察一二。

部分申請人只為「整靚個CV」 港府吸納人才計劃是否存在「水分」引起各界關注，人力資源顧問周綺萍認為，「高才通」要求及審批定得較寬鬆，數據顯示不少申請人獲批後未見認真對待，而計劃又「冇要求幾時嚟，又冇要求幾時一定要搵到工」。周得悉有部分申請人申請「高才通」，只為「落嚟生仔、便利出入境，甚或整靚個CV」，批評計劃難以真正長遠填補過往所流失的勞動人口。

周又認為，申請人要符合B、C類申請，即獲全球百強大學頒授學士學位、並申請前5年內累積至少3年工作經驗人士，或申請前5年內獲全球百強大學頒授學士學位、但工作經驗少於3年的人士，並不難達標，若有申請人獲批後到港只是吃喝玩樂，基本上跟移民無異，「投資移民都要3,000萬啦！」直言計劃或造成不公。

人力顧問促設到港求職時限 她續指，香港是服務型社會，人力資源很重要，沒有人提供服務，會導致工資上升，公司難以請人，會有倒閉及通脹情況出現，加上本港經濟疫後復常未如理想，故在目前經濟仍然不景下，繼續欠缺人才，恐令本港經濟雪上加霜，建議政府應設到港及求職時限，亦有必要公開交代「高才通」申請人到港後的就業情況，並且每季檢討。

議員倡港企直接到內地招聘 議員林振昇亦質疑政府吸納人才的成效，若按照目前「高才通」的獲批數字，他基本上是看不出成效，促政府多研究及分析高才到港後的就業情況，譬如「做緊咩行業、對邊行發展好」。他又指，得悉現時有不少高端企業仍求才若渴，紛向政府反映請不到人，質疑該批高才到底何去何從，「落咗嚟又係咪喺番嗰個行業度做呢」。

林又提到，「高才通」在內地的宣傳並不清晰，得悉不少人才中介公司以申請「高才通」可換取香港永久居留，或可享有醫療等福利作招徠，令計劃目的變質。他建議港府可到內地多作宣傳，甚或與本港創科企業合作，直接到內地進行招聘，令資訊互通更為清晰透明，成效亦會較能聚焦一點。記者阮子鏗