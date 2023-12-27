綠區淪為垃圾崗 徵費嚇煞小市民

垃圾徵費明年4月1日實施，為了做好分類回收，港府近年在多區廣設回收站「綠在區區」。這個做法本意是好，可惜服務不敷需求，單是今個聖誕節假期，綠在區區因為休館，多個站點被人在門外棄置大量回收物，淪為垃圾崗。短短數日假期已淪落至此，一旦垃圾徵費上路，回收全部要錢，恐怕綠在區區將完全淪陷！

綠在區區在全港多區設有回收便利點，方便市民將可回收物品分類棄置，便利點基本上全年無休，只會在聖誕及農曆新年期間休館數天，館內的回收服務暫停；而休館期間，館外的夜間自助回收處會繼續接收市民回收物，但由於館內職員期間亦休假，館外累積的回收物無人處理。昨日所見，紅磡、長沙灣、筲箕灣等回收點，門外均有垃圾堆積如山，霸佔大半條行人路。回收物大都以垃圾袋包好，但仍夾雜飲品包裝等垃圾，令人慘不忍睹，而深水埗、鰂魚涌亦有小量垃圾被棄在門外。

消息曝光後，有關方面稍後已派員清走街上回收物，但回收點始終沒有開門營業，仍有市民「摸門釘」，只能悻悻然將回收物帶走。正如立法會議員指出，事件反映回收服務未能滿足市民需求，短短數日休館便垃圾堆積，明年4月垃圾徵費實施後，情況肯定更不堪設想，促港府增撥資源，與營辦機構商討延長開放時間及增設社區流動回收站，不可謂沒有道理。

事實上，港府近年推出許多措施，出發點均不俗，可惜閉門造車，實行起來荒腔走板，添煩添亂，綠在區區便是一例。當局在多區設立回收點，未料求過於供，放假即暫停服務，不合時宜，何況小數怕長計，市民必會趁徵費實施前最後數月，盡情棄置垃圾，回收點服務不足，必引發災難後果。再說，當局搞環保一味寓禁於徵，以為收了錢便萬事大吉，偏偏垃圾徵費實施後，最講求其後的回收配套是否到位，如今放幾天假便見真章，顯見配套嚴重不足，弄巧成拙。

必須指出，明年4月1日開始，每家每戶均要使用指定垃圾袋棄置垃圾，指定垃圾袋分9種大小，每個袋價錢由0.3元至11元不等。環保署預計3至4人家庭，每日使用一個10公升或15公升的指定袋，即每月垃圾收費開支約30元至50元。這還不止，市民將大型傢俬垃圾送入堆填區，必須貼上11元的指定標籤，方能自行將傢俬垃圾棄置在食環署垃圾站。若不如此，便要僱人清理並按重量收取「入閘費」，每公噸介乎365至395元，意味市民為了垃圾，開支大增。

說到底，減廢為系統工程，除了徵費，更重要是源頭分類、循環再用等。奈何港府思慮不周，有頭冇尾，一味誇大徵費作用，回收配套往往放到最後，結果頭重尾輕，問題並沒有解決。須知有人的地方就有垃圾，先進地區主要採用焚化方法轉廢為能，本港依然是最古老的堆填了事，即使港府有意興建焚化爐，也是十畫未有一撇。將問題不斷拖延，搞環保到最後還是一場空。