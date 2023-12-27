龍七公：抹黑數臭清算 選舉鬥法落幕

台灣大選還有約半個月便會落幕，近期島內沸沸揚揚，這個配、那個配的消息嘈得震天，而民進黨候選人的賴家老宅僭建兼避稅醜聞，國民黨與民眾黨的分分合合鬧劇，都看得人眼花繚亂。各式民調亦在不斷變化，只是民進黨候選人從最初以為躺着選都能勝，到現在感覺隨時翻盤，剩下的最後半里路，各陣營拚的恐怕都是最後的力量，誰能撬動浮動、游移或最深層的支持者，誰就是贏家。

最後半里路全力爭勝 看台灣2024年大選，委實是一場教科書式的政治連橫合縱，從藍白整合到藍白合破局，再到現在的藍白各有新陣營，一次又一次的變化，曾經支持國民黨的人可能會恨鐵不成鋼；而所謂白軍，即柯文哲陣營，選舉熱度也忽上忽下。最戲劇性反應的是民進黨人，先是看得眉開眼笑，有黨內聲音更揚言躺着選也穩贏，甚至已在為新一個任期的官位上下其手。而到最近，民進黨人笑不出來了，自從賴清德被爆出賴家老宅僭建、避稅及濫權疑雲後，形勢愈來愈不妙。至於藍軍的侯友宜夥拍趙少康，在民間反應不俗，甚至一度心灰意冷的國民黨人亦開始重新振奮，更把不少游離選民的視線拉回管治表現、候選人誠信等。

或者，相對於民進黨人穩坐釣魚船的參選心態，國民黨參選人從配對開始的各種變化，如坐過山車般的驚心動魄，的確帶來更佳的催票作用。可惜的是，台灣的選民形勢向來容不下第三方勢力，當藍白互相競爭、無法攜手，誰笑到最後真的難說了。

畢竟，選舉從來不只是政治、群眾激情就決定的。猶記得陳水扁2004年憑兩顆子彈翻盤，蔡英文2020年借香港社會運動的「東風」，在個人民望跌至谷底的情況下仍能勝出，台灣選舉的奇迹似仍可期。尤其是台灣的小環境分分鐘影響大環境，近日台灣彰化地檢署偵破一宗選舉賭盤案，一舉逮捕4人並查扣119萬元新台幣（約30萬港元）賭資，執法方對賭領導人選舉結果如此緊張，表面上是維持選舉公平，實則是不欲賭資引導選情。

2024年是大選年，台灣執政民進黨候選人支持度下滑，美國欲競逐連任的民主黨拜登，支持度亦下跌。兩者的背景均是執政黨手握大權，但其參選人得不到大多數民眾支持，可見翻盤的可能性不小。

有人說，台灣選舉攸關中華民族命運，現在揭盅時刻快到，這最後的半里路上要看誰是龜、誰是兔嗎？不。熟悉台灣選舉的人都知道，各個陣營都會拚命作最後衝刺，至於結果是對大中華有利或是令大中華前途再添陰雲，短線來看，或令人有心理壓力，但從悠長的中華歷史來看，或許都是浮雲！

恐怕比較興奮的是被嫌棄民望太差的蔡英文，她因「不勞煩」出席候選人選舉活動，加上去年地方選舉民進黨大敗，已禁足黨的活動多時，政壇最後半里路，蔡只是一個影子罷了。