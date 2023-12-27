笑看天下：像牲口一樣活着是奢望

以色列繼續對巴勒斯坦加薩地帶展開軍事行動，位於約旦河西岸地區嘅耶穌誕生地伯利恆，沒有以往聖誕節嘅喜慶，今年陷入悲傷氛圍。喺西方基督徒慶祝聖誕節時，以哈激烈戰爭卻令加薩平民歷經血腥之日。

以軍平安夜起空襲加薩中部至翌日聖誕節，其中有兩個難民營被空襲，據報共約一百人死亡。諷刺嘅係，以色列總理內塔尼亞胡聖誕節即周一親自視察加薩，佢喺聖誕文告中感謝全球基督徒祈禱，保證以色列會在其支持下取得勝利，期間並指摘哈馬斯係「野蠻人」和「怪物」！這不是五十步笑百步嗎？內塔尼亞胡面向全球基督徒嘅錄影聖誕文告重申，除非殲滅哈馬斯，否則不會停止攻擊加薩，這意味着會有更多平民被殺！不野蠻嗎？

這是個血腥聖誕，自平安夜到聖誕，以軍一直喺加薩大開殺戒！難民營死傷枕藉，其中自是有婦孺，據報空襲令馬加齊難民營被炸至夷為平地，數十名傷者被送到附近一所醫院，從影片可見，部分兒童血流披面，醫院外堆滿屍袋。

以軍繼續喺西岸出動，攻擊多個巴人城鎮，多個難民營亦成為攻擊目標，正如逃難嘅加薩巴人指出，喺以色列身處嘅地方沒有和平，以方也看不到世人嘅善意。正如伯利恆市長哈納尼亞於馬槽點燃蠟燭時表示：今年聖誕節以一種不同嘅形式降臨伯利恆；現在伯利恆和任何其他巴勒斯坦城市一樣，都處於哀悼中，我們對此感到悲傷。

悲傷總是難免的！那麼多嬰兒和稚子未曾來得及看清這個世界，已在炮火中死亡或在瓦礫中掘出殘缺不全嘅屍體！天地不仁，一至於此。2023年即將結束，對於苦難的加薩，「活着」的意義是甚麼？即使要像牲口那樣活着，在隆隆炮火中也是奢望妄想！