冰鑑春秋：國際認證的未爆彈

繼葛萊儀等3位學者聯名公開呼籲賴清德凍結台獨黨綱後，國際預防危機組織（ICG）也將台灣列為潛在危險區域，並給予可能當選的國民黨與民進黨忠告。

對於侯友宜，ICG認為：一、兩岸將重回九二共識，兩岸關係至少獲得一段時間改善。二、換黨執政讓北京找到重啟兩岸對話的台階。三、國民黨應管理北京預期，強調兩岸進展須以台灣社會接受，包括降低大陸軍事活動之方式進行。四、國民黨應讓美國知道會強化威懾並續推防務改革。

而對於賴清德，ICG則建議：一、私下和北京溝通，表達願以兩岸能接受方式維繫關係。二、如第一點無共識，就重回2016年路線，承認1992年歷史事實並表明遵守現存法律框架。三、訴求北京對推進兩岸關係的興趣，表達在開放觀光、學生交流，以及執法和海上安全上有合作意願，並以此為條件要北京降低對台軍事經濟施壓。

ICG顯然認為侯友宜當選比較有助於兩岸關係穩定，賴清德則充滿變數。但ICG對賴的建言，卻幾乎是不可能達成的。因為無論公開或私下，自詡為務實台獨工作者的賴清德，根本不可能接受「一個中國」，也就不會回歸九二共識。蔡英文花了8年時間想繞過九二共識與大陸建立全新關係，結果是一事無成。路線比蔡更激進的賴清德，又怎麼可能讓兩岸關係恢復到馬英九時期的榮景呢？

綠營媒體雖然注意到ICG的警告，卻報喜不報憂，硬說ICG認為這是改善兩岸關係的機會；而從近日的「賴皮寮」事件也可得知，賴清德剛愎自用，完全聽不進務實的建議，即便危險就在眼前，也會選擇硬幹到底！若明年真的讓賴清德當選，必將成為台海的未爆彈，情況將比現在更嚴峻。