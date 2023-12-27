橫眉冷看：美俄陷於斷交危機

俄羅斯與烏克蘭戰爭陷於僵持，美國為支持基輔，前後投入上千億美元，這筆巨資卻如泥牛入海，起不了作用。山姆大叔囊中羞澀，想再掏腰包，也是千難萬難，於是他最近看上了一筆巨款，就是俄烏戰爭爆發後，歐美政府凍結的俄羅斯資產，合計共有3,000億美元。美國總統拜登正在打主意，想將這筆錢撥給烏克蘭，以支持戰爭開銷。

拜登的如意算盤打得剔撻響，3,000億美元一旦撥歸烏克蘭，主要當然是用作購買軍備，而世界最大的軍火銷售商是美國，老美自然可以吃下最大一口肥肉。目前這筆資金大部分不在美國，其中最少有2,200億美元，是存於歐洲各國。如今拜登打聲招呼，就想將偌大的款項納入囊中，此事勢必引起軒然大波。

俄羅斯副外長里亞布科夫已經發出警告，如果華府施壓，聯同西歐國家吞沒俄國資產，很可能會導致俄美兩國中斷外交關係。美國和俄羅斯同屬聯合國安理會的常任理事國，一旦斷交，後果不堪設想。拜登若非老得太糊塗，相信最終不會走到這一步。

不過，美俄兩國再鬧下去，即使不至於斷交，彼此關係也難以回復舊觀，而中國就是最大的間接受益者。華府再三逼迫，只會使莫斯科進一步向北京靠攏，中俄兩國一旦全面聯手，可不是容易對付的。再加上，美國動輒威脅，要將別國的資產沒收，此舉會讓阿拉伯國家引以為戒，中東巨額的資金或許會漸次撤離歐美，到東方尋找出路，其中重要的目的地，當然就是中國以至港澳地區。正如國家主席習近平所說，世界正逢百年未遇之變局。如果中、港丶澳三地能夠把握良機，說不定可以迎來一片新天地。