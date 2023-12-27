強詞有理：西方明搶

隨着援助烏克蘭的資金漸漸枯竭，西方再次露出強盜嘴臉，密謀對俄羅斯的外匯儲備下手明搶。據美媒報道，美國正向歐盟、英國、加拿大、日本等國施壓，要求正式沒收一早就被凍結的俄羅斯3,000億美元外匯儲備，用來援助烏克蘭。明明是強盜行為，有美國政客還聲稱此舉符合國際法，簡直無恥之極。甚麼是國際法？美國遵守的時候就是國際法，不遵守的時候甚麼法都沒用。朕即天下、朕即法律，就是老美的邏輯。

美國這一招其實很陰險，俄羅斯海外資產中只有很少一部分存放在美國金融機構，估計大約是50億美元左右，其餘大部分存放歐洲國家。所以很明顯，如果這些資產遭沒收，俄國必定與歐洲徹底決裂，也必定會採取報復措施。美國一石二鳥，既不勞而獲得到援助烏克蘭的資金，而且進一步離間俄歐關係，用心何其毒也。

當然，老美對這種強盜行徑早已習以為常，根本不覺得羞恥，他們連阿富汗僅有的70億美元外匯資產也據為己有，沒收俄羅斯資產何足為奇。但不可不知，俄羅斯並非阿富汗，戰鬥民族絕對不會坐視自己的資產被搶奪而無動於衷。俄羅斯官員警告，如果外匯儲備被西方沒收，俄羅斯將以同樣的方式作出回應，莫斯科與華盛頓之間的對抗勢必升級，甚至可能導致完全斷絕關係。冷戰年代，美蘇不管如何劍拔弩張，也不至於斷絕關係，現在美國欺人太甚，企圖把俄羅斯逼入絕境，難道沒有考慮過後果？

有西方媒體也看不過眼，警告美國此舉可能會開創有害的先例並破壞全球金融架構。其實不是可能，而是一定會破壞全球金融架構。美國糾集西方陣營對俄羅斯極限制裁，連私人財產也不放過，甚至祭出「金融核彈」將俄羅斯踢出SWIFT，已嚴重破壞全球金融秩序，動搖美元霸權根基，若再下手明搶俄羅斯外匯儲備，只會令各國更加提高戒心，遠離美元資產。近年全球掀起去美元化浪潮，不正是美國一手造成的嗎？老美為了打擊俄國而無所不用其極，到頭來只能搬起石頭砸自己腳。

事實一再證明，美國已毫無道德底線，為了維護自身霸權，任何缺德事都敢幹。跟這種國家打交道，有如跟強盜打交道，時刻都要提高警惕。中國近年持續拋售美債，正是防患於未然，但步伐顯然還不夠快。