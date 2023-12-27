狂徒縱火 燒公屋地主神位

【本報訊】昨晨接近11時，大圍新翠邨新明樓一住戶報案，指單位門口「地主」神位被燒毀，懷疑遭人惡意破壞。人員接報到場，經初步調查後，相信起火原因有可疑，遂將案件列作「縱火」處理，正追緝涉案人士及調查犯案動機。